最初に結論：スペースX株の今後は、AI銘柄としての評価が続くかどうかと、イーロン・マスク氏による企業再編の行方が大きなカギを握る。記事の重要ポイント：1：今秋にも見込まれるOpenAI・AnthropicのIPOは、スペースXとAI投資マネーを奪い合う存在になる可能性がある。2：テスラとスペースXの合併や持株会社化などの再編観測は、将来の株価を左右する重要な材料となり得る。3：上場直後の大型買収に見られるように、スペースXはA