西海岸の主砲の?拒絶?が、低迷球団の病巣を一気にあぶり出した。米メディア「ヘビー」は２２日（日本時間２３日）、ジャイアンツのラファエル・デバース内野手（２９）を巡る一連の代走拒否騒動が全米中に論争を拡大させていると報じた。発端は２１日（日本時間２２日）、敵地マイアミで行われたマーリンズ戦。ジャイアンツは１点を追う９回、デバースが四球で出塁すると、ビテロ監督は代走として新人のコックスを送った。とこ