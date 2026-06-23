Samsung Electronicsは6月23日、モバイル向けストレージソリューションとして、「UFS 5.0」を発表した。JEDECの最新組み込みメモリインターフェース標準を統合しつつ、読み込みで最大10.8ギガバイト/秒(GB/s)を実現するという。DRAM級に高速なフラッシュストレージへのアクセスを実現。Samsung UFS 5.0ソリューションでUFSはモバイル環境でSoCとストレージを接続するインタフェースとして活用されてきたもので、これまでUFS 4.1が