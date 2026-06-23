新型コロナウイルスのワクチンの接種で被害を受けたとして、遺族や後遺症患者らが国に損害賠償を求めている「新型コロナワクチン被害集団訴訟」。第3次提訴の口頭弁論が6月22日、東京地方裁判所で開かれた。先行する第1次・第2次訴訟と合わせ、原告は計63人、請求額は約4億3900万円に上る。 期日後の会見で原告代理人の弁護士らは「史上最大ともいうべき薬害訴訟で国の責任を追及したい」と述べた。（ライター・榎園哲哉）