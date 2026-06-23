【線状降水帯 予測】長崎県 熊本県 に発表 線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある時間帯 長崎県 ２３日（火）夜遅くから２４日（水）昼過ぎにかけて 熊本県 ２４日（水）未明から昼過ぎにかけて 【▶画像で掲載】九州各都市の週間予報「３０日（火））まで」 九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。 【レベル