Stray Kidsが、MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブ開催を発表した。MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー「Stray Kids World Tour 」の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日（土）、30日（日）の2日間を皮切りに、9月5日（土）、6日（日）、バンテリンドーム名古屋、9月19日（土）、20日（日）の京セラドーム大阪、10月24日（日）のみずほPayPayドーム福岡まで、7公演の開催が発表