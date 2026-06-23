鶏肉の価格が高騰している。人気が高く、家計の味方でもある食材だが、根強い需要に昨今の物価高が重なる。 外食大手サイゼリヤは、6月10日にメニュー改定を実施した。人気メニュー『若鶏のディアボラ風』『柔らかチキンのチーズ焼き』の2品はグランドメニューから姿を消し、今後は差し込みメニューとして販売される。「在庫状況が不安定となっている」（同社）ためで、この2品は3月下旬から約