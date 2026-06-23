ファジアーノ岡山 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、J1名古屋のDF・森壮一朗選手(18)が育成型期限付き移籍で加入することを発表しました。年代別の日本代表にも選出されている森選手。2025年のU-20ワールドカップの日本代表にも選出され、ファジアーノの小倉選手らと共に日の丸を背負いました。18歳ながら2026年のJ1百年構想リーグでは12試合に出場し、1ゴールを挙げています。