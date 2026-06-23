「能登の日 Bring The HOPE Project」が2026年8月1日（土）、石川県・七尾市文化ホールにて開催されることが発表された。2010年にハイチ地震のチャリティー活動をきっかけにスタートし、今年16年目を迎えたフリーイベント「戸越の日 〜Bring The HOPE Project〜」。JESSEが戸越公園のベンチにて弾き語り、聴き手と語り合う、そんなスタイルに惹かれたリスナーが自由に集まるイベントは、毎年欠かさず開催されながらも、事前の情報