桂浜水族館でアシカの赤ちゃんが生まれ愛らしい姿を見せています。お母さんに近づいて元気に母乳を飲むアシカの赤ちゃん。桂浜水族館で6月20日に生まれたカリフォルニアアシカの赤ちゃんです。赤ちゃんアシカには、まだ名前がなく性別も判明していません。体の長さや体重はまだ測定していないということですが、体重は40～50キロと推定されています。開園時間中にお母さんのエルの出産が始まり、閉園後に新人飼育員の二人が