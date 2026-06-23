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東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 23336.28（-432.24-1.82%） 中国上海総合指数 4106.25（-56.85-1.37%） 台湾加権指数 47100.65（-640.86-1.34%） 韓国総合株価指数 8203.84（-910.71-9.99%） 豪ＡＳＸ２００指数 8786.98（-29.16-0.33%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76391.56（-702.51-0.91%） ２３日のアジア株は総じて下落。韓国株は９．９９％安と急反落。半導体大手のサム