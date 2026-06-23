リンクをコピーする

ユーロ圏１０年債利回り格差仏７６、伊７１ｂｐと前日並みの水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ2.929 フランス3.691（+76） イタリア3.641（+71） スペイン3.399（+47） オランダ3.046（+12） ギリシャ3.604（+68） ポルトガル3.291（+36） ベルギー3.485（+56） オーストリア3.173（+24） アイルランド