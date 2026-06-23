福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故をうけ、県教委が全ての県立高校に聞き取り調査をした結果、「白バス」行為が確認されなかったことが分かりました。5月6日、福島県の磐越自動車道で発生したバス死亡事故。生徒1人が死亡し、20人が重軽傷を負ったこの事故では、本来必要な国の許可や営業用の「緑ナンバー」を取得せずに、有償で高校生たちを乗せて運行した「白バス」行為が大きな問題の1