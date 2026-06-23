よさこいを通じて地域を盛り上げようと、東京のプロダンスグループが率いるよさこいチームが2026年のよさこい祭りに初めて出場します。6月19日、四万十市でよさこいの練習をおこなっていたのは、東京のプロダンスチーム「CHANGERAPTURES」が率いるよさこいチーム「よさこいラプチャーズ」です。プロダンサーが5人所属するよさこいラプチャーズは、ヒップホップとよさこいを調和したスタ