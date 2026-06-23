食料品消費税率1%に引き下げについて、スーパーの受け止めは？ 【写真を見る】“食料品消費税1%”どう思う？ レジ改修に値札交換… 名古屋のスーパーは｢減税うれしいが負担増｣ 2年間限定には｢期間延長考えてほしい｣ 6月23日、訪ねたのは名古屋市千種区のスーパー「サンエース春岡店」。食料品消費税率1%に引き下げについて、買い物客に話を伺うと… （30代）「スーパー