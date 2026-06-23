大手回転ずしチェーン「はま寿司」の埼玉県内の店舗で迷惑行為の動画を撮影し、交流サイト（SNS）に投稿して運営会社の業務を妨害したとして、川越区検は23日、威力業務妨害の罪で県内に住む無職新西悠太氏（43）を略式起訴した。川越簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。起訴状によると5月27日、同県鶴ケ島市内の店舗で注文したマグロのすし1皿に食器用洗剤の容器に入れた液体をかける状況を携帯電話で動画撮影し、SNS