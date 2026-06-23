西日本シティ銀行（福岡市）は23日、行員が支店執務室内を撮影した画像や動画を交流サイト（SNS）に投稿し、拡散された問題に関し、私用スマートフォンの執務室への持ち込みを全面的に禁止するなどの再発防止策を発表した。村上英之頭取は「信頼回復に努める」とコメントした。同行の再発防止策によると、今秋までに、業務用スマホには業務用と分かるシールの貼り付けを義務付けるほか、全行員に対する研修を順次実施するとし