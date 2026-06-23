横山大樹さん日本将棋連盟は23日、昨年の全日本アマチュア将棋名人戦全国大会で5回目の優勝を果たした横山大樹さん（36）に「名誉アマ名人」の称号を贈ると発表した。同称号の贈呈は初めて。将棋連盟は「5期優勝という希有な記録を表彰したい」としている。9月に開催する第80回大会の開会式で免状を手渡す予定。横山さんは2017年の第71回大会で初優勝して以来、75〜77、79回の大会で優勝した。札幌市出身の会社員で、朝日ア