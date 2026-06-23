和歌山競輪のF1は23日、初日を終えた。7Rは南潤（28＝和歌山）が逃げ切った。「松村さんのおかげ。ラインで決まって良かった。（自身の感覚は）バックで重く感じた。初日1着は久しぶりなので、普通に喜んでおきます」。前受けで後続の気配をうかがいつつ、そのまま先行。番手の松村友和（46＝大阪）から大きく車間を切る援護も受け、3番手の栗山俊介（38＝奈良）まで近畿ラインで上位独占した。1着スタートは4月半ばの京王閣