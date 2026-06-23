消費税減税については、超党派の国民会議が設置されましたが、レジシステムの改修に時間がかかるとして、当初の「2年間0%」を「1%」にする案が浮上。 【写真を見る】｢極めて雑だと思う｣｢何のための国民会議｣ 食品消費税どうなる？ 議論なしで“実質0％”？ 野党は猛反発 与党からも疑問の声 さらに先週には、この1%分を所得に応じて給付することで、負担を「実質0」にする案が議長から示されました。 （大石邦彦アンカー