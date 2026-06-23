在留資格を得るため、うその婚姻届を市役所に提出したとして、中国籍の男と日本人の女が逮捕されました。 【写真を見る】“ウソの婚姻届”を市役所に提出か ｢日本で長く働くための資格が欲しくて…｣ 中国籍の男と日本人の女を逮捕 女の報酬は100万円以上か 逮捕されたのは、中国籍で東京都の職業不詳 王志剛容疑者（36）と、岐阜県瑞穂市の会社員 鈴木理胡容疑者（25）で、2人は去年、岐阜県の瑞穂市役所に嘘の婚姻届を提出した