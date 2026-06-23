元SKE48で、RIZINガール2026の石川花音（28）が23日、インスタグラムを更新。最近ハマってることを明かした。「最近朝活にハマってる。一緒に早起きしよ？っ」とつづり、ランジェリー姿でベッドに横たわる様子を公開した。この投稿に「美しい！」「素敵」「綺麗だなぁ」「かわい〜い！」などのコメントが寄せられている。