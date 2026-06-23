Bリーグは6月23日、千葉ジェッツのアカデミー・スクール指導スタッフによるBリーグ規約違反について、裁定委員会の答申を受けて制裁を決定したことを発表した。 Bリーグによると、当該スタッフは2024年度から2025年度にかけて、千葉Jのアカデミー・スクールに所属する複数の選手に対し、不適切な言動を繰り返し行ったという。また、上記事実に対する千葉Jの監督責任も認定され