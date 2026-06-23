秋田ノーザンハピネッツは6月23日、髙比良寛治と土屋アリスター時生が2025－26シーズン限りで契約満了となり、退団することを発表した。両選手とも移籍先が決定しており、後日、移籍先から加入が発表される予定だ。 長崎県出身で現在32歳の髙比良は、183センチ85キロのシューティングガード。芦屋大学卒業後、HOS実業団を経て鹿児島レブナイズに加入し、プロキャリアをス