今年2月、香川県に住む当時14歳の少女に対し、この少女が撮影された児童ポルノ動画をSNSを使って送信した疑いで、大阪府の男が逮捕されました。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の容疑で香川県警に逮捕されたのは、大阪府大阪狭山市のアルバイトの男（28）です。警察によりますと男は、今年2月2日午前0時41分ごろ、香川県に住む少女（当時14）に対し、少女の胸部が撮影された