夏のレジャーシーズンを前に、玉野市の渋川海水浴場で、水難事故を想定した救助訓練が行われました。 【写真を見る】海のシーズン渋川海水浴場で水難事故を想定した救助訓練「安全第一でレジャーを楽しんで」【岡山】 （通報者役）「波にのまれて流されて、姿が見えなくなっちゃんたんです。すぐに来てください」 岡山県警の警察官ら24人が参加した訓練。海水浴に来ていた男性2人が沖に流されて姿