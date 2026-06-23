吉岡里帆のInstagramが更新され、主演を務めるNHKドラマ10『デンジャラス』でのオフショットが公開された。 参考：吉岡里帆主演ドラマ『デンジャラス』に上白石萌歌、宇野祥平、片岡凜、井上祐貴ら出演へ 投稿された写真には、2027年1月から放送開始される『デンジャラス』で谷崎潤一郎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を演じる吉岡の着物姿が切り取られている。口元を隠して笑う姿や、もみじの中で大人びた表