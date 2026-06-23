山形県内の今年のクマの目撃件数が、今月２１日時点で５０５件と過去最多のペースとなっています。今日も市街地でクマが目撃されました。 【写真を見る】過去最多ペース…今年クマ目撃500件超きょうもコミセン近くや線路上に出没市街地での増加に注意（山形） 鶴岡市などによりますと、きょう午前６時半ごろ、鶴岡市加茂コミュニティセンターの側の茂みでクマが目撃されました。 クマの体長はおよそ１メ&