クマの出没が相次ぐ中、山形県酒田市の中学校できょう、クマに遭遇したときの対処方法や生態などを学ぶ授業が行われました。 【写真を見る】生態学び身を守る術を！酒田市の中学校でクマ対策授業学校近くではクマの目撃情報も…いざというときは「学んだことをいかして」（山形） 酒田市立鳥海八幡中学校で行われたこの授業は、酒田市でもクマの出没が相次いでいることから、クマの生態などを学び、身を守る術を学んでもらおう