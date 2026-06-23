日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限7206(7203) 12月限19(19) TOPIX先物 9月限7800(7800) 12月限 8( 8) 日経225ミニ 7月限5193(519