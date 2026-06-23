日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 20524( 18073) 12月限47(47) TOPIX先物 9月限 17114( 16926) 日経225ミニ 7月限 18392( 17892) 8月限 141( 14