日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万8875円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 6( 6) 松井証券 3( 3) SBI証券 1( 1) ◯6万9000円プット 取引高(