NHKは23日、2025年度末の受信料の推計世帯支払率を発表した。全国値で76.9％となり、24年度末と比べて0.4ポイント低下した。【一覧】結構差が出る！都道府県別の受信料の推計世帯支払率都道府県別の数値も公表。秋田県が96.5％で最も高く、沖縄県が最低の46.3％だった。前年から上昇率が最も大きかったのは大分県で、0.7ポイント増の79.1％だった。推計世帯支払率は、受信料を支払う世帯のうち、実際に支払っている世帯の割