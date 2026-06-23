世界ジュニアフィギュアスケート選手権で2連覇を達成した中田璃士（17）が23日、みずほペイペイドームで行われたソフトバンク―オリックス戦のセレモニアルピッチに登板した。応援している柳田悠岐外野手のサインが入った背番号9のユニホームを着用。マウンドに上がる前に2回転半のジャンプを披露すると、柳田からもらったグラブを手に力強いツーシームを投げ込んだ。父の影響でソフトバンクファンとなった。柳田については