DeNAは23日、「野球未来創造SERIES」として開催する7月7〜9日の中日戦の第3戦に、お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介と「令和ロマン」の郄比良くるまがスペシャルゲストとして横浜スタジアムに来場すると発表した。同シリーズは「野球の未来はみんなで創る。野球を愛するあなたと。そして、これから野球を好きになる仲間とともに」をテーマに、さまざまなイベントを実施する。伊藤はベイスターズファンで知られ、くる