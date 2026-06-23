熊本県内は、24日の未明から昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生する恐れがあります。 【写真を見る】【線状降水帯の恐れ】24日の未明から昼過ぎに発生か＜随時「RKK NEWS DIG」で速報＞天草地方で200ミリ、熊本地方などで150ミリ（24日午後6時までの24時間降水量） 土砂災害への厳重な警戒、低い土地の浸水や河川の増水・氾濫に警戒が必要です。 梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、熊本県内は、大気の状態が非