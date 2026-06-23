プロレスリングZERO1＆ガールズプロレスリングRoseのGMである工藤めぐみが待望のYouTube「くどめチャンネル」の開設＆本格始動させた。工藤は「このたび、私自身のYouTube”くどめチャンネル”を本格始動させる事ができました。皆さまに楽しんでいただける番組作りを心掛けてまいります。また、10月17日に迫りました私の40周年記念大会に関しましても、”どこよりも早い”情報と私の思いを皆さまにお届けいたします！皆さまに