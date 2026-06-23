解散命令を受け、清算手続き中の世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の清算人を務める伊藤尚弁護士は23日までに、5月20日から受け付けを開始した献金被害などの債権申告が61人からあったとの報告書を公表した。22日付。「申し出期間は始まったばかりで、今後増加が予想される」とした。債権申告はオンライン窓口で受け付け、献金の時期や被害額を示す資料をアップロードする必要がある。希望者には書面での申告を認めており、