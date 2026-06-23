一時1ドル＝161円90銭台を付けた円相場を示すモニター＝22日深夜、東京・東新橋連休明け22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝161円93銭と2024年7月以来、約2年ぶりの円安ドル高水準を付けた。1986年12月以来約39年半ぶりとなる安値に再び接近した。23日の東京外国為替市場の円相場は為替介入への警戒感が高まったことで円が買い戻され、1ドル＝161円台半ばで取引された。東京市場の午後5時現