国の新型コロナ対策持続化給付金100万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで警視庁に逮捕された右翼団体幹部の男性（53）について、東京地検はきょう（23日）付で不起訴処分としました。東京地検は「関係証拠を踏まえ結果、不起訴とした」としています。