プロバスケットボール・Bリーグは23日、千葉ジェッツのアカデミー・スクール指導スタッフによる規約違反があったとして、裁定委員会の答申を受けて同クラブおよび当該スタッフへの制裁を決定したと発表しました。リーグの発表によると、当該スタッフは2024年度から2025年度にかけて、千葉ジェッツのアカデミー・スクールに所属する複数の選手に対し、不適切な言動を繰り返し行っていた事実が認定されました。これにより、当該スタ