ＮＨＫは２３日、２０２５年度決算を発表した。受信料収入は契約総数の減少などにより、前年度比５０億円減の５８５１億円で、１９年度以降、７年連続で減収となった。ただ、滞納者に対する民事手続き強化など営業施策の成果が現れ、減収幅は１９年度以降で２番目に少なかった。一般企業の売上高に当たる事業収入全体は前年度比５億円増収の６１３０億円。事業支出は６４４９億円で同１２４億円減ったが、３１８億円の赤字決算と