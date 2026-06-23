ドジャースの大谷翔平選手が日本時間20日に第2子誕生をSNSで報告。球団はそれを受けて、同日に大谷選手の投稿にコメントする形で祝意を表明しました。さらにその翌日になって、改めて違う言語で2度目の祝福コメントを投稿。大谷選手が世界的なスーパースターであることをうかがわせる2種類のお祝いの言葉となりました。大谷選手は今回、自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した際、英文のメッセージ画像を投稿。「私たちは、人