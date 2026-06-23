◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム4-0ロッテ(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは北山亘基投手が9回完封勝利をみせるなどロッテに勝利。試合後に新庄剛志監督が自身の公式Instagramを更新し、北山投手の“ベースカバー”をたたえました。新庄監督は自身のInstagramで試合動画とともに投稿。7回、ロッテの先頭・西川史礁選手のファーストゴロを清宮幸太郎選手がはじくも、セカンドの大塚瑠晏選手がカバーして捕球。そこへ北山