Snow Man向井康二（32）が23日、都内で映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）大ヒット御礼舞台あいさつにサプライズ登壇した。向井らSnow Man主演で22年に「おそ松さん」の実写映画が公開されており、今作は実写版第2弾。「おそ松さん」としても先輩でもある向井は、今作に“友情出演”しており、スクリーンを飛び出して新旧おそ松さんの共演が実現した。イベントではMCから向井が手紙が来ている設定で