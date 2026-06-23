まずはこちらをご覧ください。日本を訪れた外国人観光客の国別ランキングです。全国では韓国が1位、次いで中国・台湾とアジアが上位です。一方、石川県内に限定すると、何とヨーロッパが1位。そして台湾・アメリカと、全国とは大きく様子が違います。こうした現状の中、石川県観光連盟は23日、アジアへのマーケティングを強化しようと「インバウンド推進部」を新たに立ち上げました。 街なかで和の文化を堪能する海