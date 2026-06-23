能登半島地震の仮設住宅の入居期間が、最長3年から4年に延長される方向となりました。石川県と国が最終調整を進めていて、今月中にも決定する見通しです。現在も約8000世帯が入居している仮設住宅。仮設住宅の入居期限を巡っては、国が去年、最長2年から3年に延長しましたが、資材不足などによる自宅再建の長期化を受け、石川県が再延長を求めていました。また、県が実施した入居者の意向調査では、自宅再建のめどが立っている世帯