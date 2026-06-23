2024年10月にアルゼンチンのホテルの部屋から転落し、31歳の若さで亡くなったリアム・ペインさん。2800万ドル（約45億円）もの遺産は、9歳のひとり息子・ベアくんのものとなるようだ。【写真】リアム・ペインさんの葬儀に参列するワン・ダイレクションのメンバーリアムさんは、2016年から2018年まで歌手のシェリルと交際。2017年3月に息子のベアくんをもうけた。TMZが入手した法的文書によると、ベアくんが一人で約2800万ドル