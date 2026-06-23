グラビアアイドル・三橋くんが23日までにInstagramを更新。美スタイルが際立つタイトなトップス姿を公開し、ファンを魅了した。【写真】現役薬剤師グラドルが「スタイル抜群」「すっっご」大胆な水着ショットも（8枚）今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。その一方で同月には自身のXアカ