「ホロライブ」所属VTuber・水宮枢さんが、23日までにチャンネルを更新。トレーディングカードゲーム『hololive OFFICIAL CARD GAME（ホロカ）』で自分のカードが高額取引されていることを知って驚きの声を上げた。【動画】自分のカードが高額で取引されていることに驚く枢さん（2：32：39ごろ）『ホロカ』はカバーが企画・開発するトレーディングカードゲームで、収録されているカードの中にはホロメンのサイン入りレアカード